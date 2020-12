Patricia Sosa y Oscar Mediavilla se casarán, ¡otra vez!

Pantallazo

La historia de amor de Oscar Mediavilla y Patricia Sosa es de telenovela.

se conocieron en la adolescencia, crecieron juntos, se casaron, tuvieron una hija y las múltiples discusiones hicieron que en 1996 decidieran poner punto final a la relación y se divorciaron.

Pasó el tiempo y se empezaron a extrañar, al punto que decidieron darle una segunda oportunidad a su amor, pero esta vez sin convivencia ni papeles.

Sin embargo, a más de 20 años de esta segunda etapa de su relación, Mediavilla le volvió a proponer matrimonio.

"Estoy divorciado. Estamos preparando una boda, que la haremos algún día. Yo lloro mucho en las bodas. Cuando nos casamos yo le propuse, no me acuerdo. Nosotros estamos juntos hace cuarenta y pico de años. No hace falta acordarse. Lo importante es que estamos juntos, nos queremos y somos una familia. Estoy muy feliz, casarme o no, salvo que me pase algo, para que le quede a ella, pero ya tenemos todo a nombre de nuestra hija", contó el jurado del Bailando en pleno programa.