Patricia Madrid sobre su viaje a Jordania: “Hermoso, pero un frío de cero grados”

Pantallazo

Patricia Madrid se tomó un break de la televisión y la radio uruguaya para disfrutar de unas vacaciones en Jordania. La periodista subió historias desde Petra, un importante enclave arqueológico que fue declarado Patrimonio Histórico por la Unesco.

La conductora recibió muchas consultas de su estadía en el Medio Oriente y aprovechó para contar a los usuarios de Instagram que el invierno no es como lo que muchas personas se piensan de ese país.

“Me imagino que muchos de ustedes viendo las historias que he estado compartiendo, me preguntarán: ‘Che, Patricia, ¿qué tal Jordania? ¿Lo recomendás para ir? Bueno, qué decirles, inesperado”, comenzó en las historias de Instagram.

“Desde Occidente, la idea que tenemos de Jordania es que llueve muy cada tanto, que básicamente la gente que vive acá con 40 grados a la sombra los 365 días del año. Bueno, no, no, no, vengan en febrero que van a tener tormenta de nieve”, agregó.

Luego, Patricia Madrid cerró con lo siguiente: “Todo nevado. Hermoso, pero un frío de cero grados que te cala los huesos. Acá estoy, tratando de no enfermarme. Hermoso lugar, no sé si para venir tanto en febrero”.