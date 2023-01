Patricia Madrid luego de que rompieran su auto: “Intentaron robar, pero no había nada”

Pantallazo

Patricia Madrid compartió en las redes sociales que el domingo 29 de enero le intentaron robar el auto. La periodista subió una imagen del choche, que quedó estacionado en la calle, con el vidrio roto y escribió en Twitter: “Hermosa mañana de domingo, ¿no es cierto?”.

Hermosa mañana de domingo, no es cierto? pic.twitter.com/K9zOYj2Itu — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) January 29, 2023

En el programa Polémica en el bar, la panelista contó los detalles de cómo fue el incidente cuando Jorge Piñeyrua le preguntó bien qué le había pasado al automóvil.

“Ligué mal. Mala liga, lo rompieron. Intentaron robar, pero no había nada. Yo no guardo nunca nada en el auto. Estaba estacionado en el barrio Cordón, estaba obviamente afuera”, comenzó Madrid.

“Dejame agradecer a mi vecino Julio, que la verdad a las 3 de la mañana me llamó para avisarme que me acababan de romper el vidrio. Yo le dije ‘gracias’ y seguí durmiendo, no iba a poder hacer nada a las 3 de la mañana con un vidrio roto”, agregó.

Luego, la periodista aclaró que no haría la denuncia. “No tengo nada para denunciar. Me rompieron el auto y no tengo nada para hurtar. En este caso no vale la pena. Vi que no ameritaba”, finalizó Patricia Madrid.