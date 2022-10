Pati Wolf sufrió violencia de género con una pareja: “Tuve que aprender a valorarme”

Pantallazo

Pati Wolf no es solo una referente muy importe de la televisión uruguaya, sino de varias causas que involucran lo social en este país. La conductora siempre se caracterizó por ser un ejemplo de romper con los paradigmas impuestos por la sociedad y mostrarse sin miedo tal cual es.

La top estuvo de invitada en PH Uruguay y sorprendió al contar un duro relato de violencia de género que vivió con una de sus exparejas.

“Tuve con una pareja violencia de género y como que me deprimí, tuve depresión. Me cuesta decirlo…”, comenzó la modelo con la voz entrecortada.

“Tuve que aprender a quererme, a valorarme y a ponerme primero. De alguna manera me ayudó en la vida para ponerme más fuerte para darme el lugar que me tengo que dar”, detalló.

“Fue una experiencia que me ayudó muchísimo. Muy dolorosa, pero me ayudo”, explicó.

Luego, el conductor Gonzalo Cammarota le preguntó si se separó por algo puntual y la DJ respondió lo siguiente: “La verdad que era algo más como acoso moral que golpes físicos. Por suerte no llegué a vivirlo. Fue bastante complicado salir de esa situación y me costó muchísimo”.

“Es como un círculo vicioso. Me pasó que ahí comencé a tener depresión, por suerte mi mamá me ayudó muchísimo en ese momento porque me vio mal. Busqué ayuda psicológica de todo tipo. En ese época empecé a ir a un centro comunal, donde me ayudaron muchísimo, especializados en violencia de género y pude salir”, sostuvo.

“La verdad es que me ayudó muchísimo. Ya empezás a conocer la manipulación y cómo se maneja. En mi vida había tenido una experiencia de ese tipo y la verdad no estaba acostumbrada a lidiar con una persona manipuladora”, concluyó Wolf.

Hoy en día, Pati Wolf encontró el amor y está felizmente en pareja con Nacho Conti, con quien estuvo el mes pasado recorriendo las playas de las Islas Baleares.

.@PatriWolf sufrió violencia de género y fue un momento complejo que la ayudó a ver las cosas con claridad



??''Tuve que aprender a quererme, a valorarme y a ponerme primero'', expresó y agregó ''Fue muy doloroso pero me ayudó'' ? #PHUruguay #ModoEncuentro pic.twitter.com/xCIl9IGi2u — PH Uruguay (@PodemosHablar_4) October 7, 2022