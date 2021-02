Pata Villanueva había sido convocada para participar de Masterchef Celebrity Argentina

Pantallazo

Este jueves, en el programa Twister Summer 2021 de VTV, Flavia Pintos y Marcel Daset dialogaron del duro momento que atraviesa Pata Villanueva, a pocos días de haber conversado con ella.

"Estoy muy impresionado por lo que le sucedió a Pata Villanueva. Fijate que nosotros le hicimos la nota unos días antes, y estuve en diálogo con ella hasta el mismo sábado a la mañana, pidiéndole material fotográfico. Ese día estaba de muy buen humor, había ido a la peluquería, porque ella es súper coqueta, y nos recibió en su casa de la barra. Nos contó que estuvo en obras, y ahora la tiene divina bien arreglada", detalló Daset.

Sobre cómo se enteró del accidente comentó: "Me enteré por la prensa y no podíamos creer de la manera que se cayó por la escalera. Sabés que con el productor, Pablo Sacco, fuimos a la planta alta porque ella quería que viéramos lo linda que estaba quedando. Así que nosotros subimos esa escalera que tiene una baranda de madera, ella nos esperó abajo. Me llamó la atención que no subiera con nosotros, nos hablaba desde la planta baja. Y cuando vi en el programa Intrusos, que dijeron que en Punta Colorada tenía dificultad al caminar, me llamó la atención. Con nosotros estuvo bárbara, como siempre, alegre, divertida, llena de anécdotas", detalló.

"Incluso me contó que la habían convocado para participar en Master Chef Argentina y me dijo ‘Si llego a aceptar, gano de punta a punta'", contó Daset.

Por Gustavo Descalzi