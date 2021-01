Pantallazo

Para todos los gustos: no te pierdas los nuevos recomendados de Cablevisión

JUEVES

SNEAKY PETE TEMPORADA 3 | Desde el jueves 14, 23 h por AXN.

Continúa la historia de Marius, un estafador que intenta dejar atrás su antigua vida y asume la identidad de su compañero de celda, Pete.



COMO LAS FABRICAS CAMBIARON AL MUNDO | Desde el jueves 14, 22 h por History 2.







VIERNES

LA HISTORIA DE AUSTRALIA | Desde el viernes 15, 22 h por History 2.







SÁBADO

¿CUANTO VALE? | Desde el sábado 16 21.50hs por History. Disponible en On Demand de Flow.



CUANDO LOS PADRES SE QUEDAN SOLOS | Sábado 16, 22 h por FOX Premium Movies. Disponible el lunes siguiente en On Demand de Flow.



POMS | Sábado 16, 22 h por HBO. Disponible el lunes siguiente en On Demand de Flow.







DOMINGO

CONTRABANDISTAS CON MARIANA VAN ZELLER | Desde el domingo 17, 22 h por Nat Geo. Disponible en On Demand de Flow.

Contrabandistas con Mariana Van Zeller explora el complejo y, a menudo, peligroso funcionamiento interno del inframundo global: redes de contrabando, mercados negros e informales.







MARTES

MEGAESTRUCTURAS LEGENDARIAS | Desde el martes 19, 22 h por History 2.



TIGER | Martes 19, 20 h por HBO. Disponible al día siguiente en On Demand de Flow.

Tiger es un documental de dos partes que ofrece una mirada reveladora al ascenso, caída y regreso épico del ícono mundial Tiger Woods. La serie pinta una imagen íntima del prodigio cuya dedicación y obsesión con el juego del golf no solo llevó su fama y éxito a nuevas alturas, sino también por un camino oscuro y en espiral que finalmente lo llevó a un regreso deportivo legendario, culminado con su victoria. en el Masters 2019.