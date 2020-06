Para Patricia Wolf, ex director de TNU manejó “en las sombras” censura a Petinatti

Pantallazo

Salen nuevas confesiones tras el episodio ocurrido en TNU en el mes de noviembre, aparentemente entre Orlando Petinatti y el periodista Fabián Cardozo.

Luego de cruces varios por el entredicho, la polémica ceso. Hasta que días atrás Cardozo reveló los verdaderos motivos detrás de la discusión.

"Después de mucho tiempo, en que tuve que hacer un poco de silencio porque estaba en juego mi trabajo y mi imagen, tengo que decir que eso fue parte de una maniobra mal realizada por la dirección anterior", declaró en entrevista con Tv Show.

Según Cardozo, Kreimerman quiso tapar la presencia de Petinatti en un programa de cocina con un móvil suyo. "Yo no sabía cuál era la intención oculta, que era que el entrevistado no saliera al aire en ese programa. Eso me hizo mucho daño. Terminé envuelto en una polémica de la cual yo no fui instigador. Yo hice mi trabajo".

Pues bien, alguien que no había dado su versión fue Patricia Wolf, co-conductora en ese momento de Cocineros Uruguayos, junto a María Gracia.

En diálogo con El Observador, la comunicadora aseveró los dichos de Cardozo, y fue a por más. La conductora reveló que tras el primer programa, en el que el invitado fue Sergio Puglia, el director de programación de TNU, Ernesto Kreimerman, le pidió que no hablara de política.

Así, teniendo como invitado a Petinatti -de quien descubrió había tenido una fuerte en discusión con Kreimerman en 2015- optó por preparar preguntas alternativas. Pero al día siguiente la productora le informó que en medio del programa iba a haber un móvil de diez minutos, algo que a Wolf le pareció "una locura".

"Al rato llegó el director y nos llevó a un rincón del estudio a María Gracia y a mí. Nos dijo: ‘Yo les quiero pedir disculpas, pero a mí Tabaré, el presidente, que está muy enfermo, pobre, me pidió la gauchada de que yo hiciera este móvil. Y él está enfermo, yo no le puedo decir que no'. Con María Gracia nos mirábamos como diciendo: esto no se lo cree nadie. No nos gustó nada, pero él era el director del canal", se explayó Wolf.

La comunicadora dijo haberse sentido utilizada por Kreimerman, a quien increpó en persona y le dijo: "Fue todo un manejo en las sombras para una guerrita entre Petinatti y vos, y nosotras no teníamos nada que ver". "Él se puso todo rojo y empezó a despotricar contra Petinatti, decía que era un abusador, que no había pagado impuestos... Bajó muchos escalones en la imagen que tiene que tener un director del canal. La justificación de todo lo que armó, de un hecho que nos terminó exponiendo a nosotras, era de un niño chico".

Esa fue la gota que derramó el vaso y propició la renuncia al ciclo por parte de la conductora. "Todos los días faltaban ingredientes para la receta. No había una cámara que mostrara las ollas de arriba, no se veía lo que cocinábamos. No andaban los micrófonos. Uno de los directores, funcionario del canal, me intentó cargar. Lo denunciamos y no lo sacaron".