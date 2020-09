Pantallazo analiza los mejores looks de los Emmys virtuales: pijamas, champagne y glamour

Pantallazo

Llevándose a cabo una ceremonia diferente, los famosos no dejaron que los "Pandemies" fuesen un impedimento para lucirse con looks de primer nivel.

Desde vestidos haute couture, hasta outfits más relajados, champagne y mucho glamour, estos son los elegidos que revolucionaron las redes con la red carpet virtual.

Jennifer Aniston

Una de las pocas actrices elegidas para asistir a la premiación en vivo para hacer una participación especial con Jimmy Kimmel, el conductor de este ciclo. Previo a concurrir a la ceremonia, la actriz publicó una imagen bien al natural en pijama, con una masarilla y tomando champagne. Luego para la gala, la estrella de Hollywood optó por un look total black de satén de la capsula vintage de Christian Dior.

Zendaya

No solo fue la revelación y ganadora de la noche, sino que revolucionó las redes sociales con dos estilos de outfits difentes. Para la red carpet virtual, la actriz cosechó millones de likes por un conjunto color block de Christopher John Jogers, con mangas abiertas y falda balloon. Para aceptar la estatuilla, la protagonista de Euphoria impactó con un vestido de Armani Privé todo de polka dot satinado.

Winner of the Emmy Award for Outstanding Lead Actress in a Drama Series for her work in “Euphoria,”@zendaya, wore a custom #GiorgioArmaniPrivé black matte weave skirt with pink polka dots, and black velvet bandeau top embroidered in pearls and crystals.

#Emmys #ArmaniStars pic.twitter.com/DM5HHNOwjb — Armani (@armani) September 21, 2020

Reese Witherspoon

Nominada por Morning show, Little fires everywhere y Big little lies, la actriz se llevó todos los elogios en las redes por un mono black, maquillaje delicado y sobretodo, luciendo una copa de champagne.

Kerry Washington

La protagonista de Little fires everywhere obtuvo lluvia de likes en las redes por un vestido al cuerpo de oro y negro con incrustaciones de lentejuelas que hacían un match perfecto con su corte de pelo bob y el make-up bien suave.

Dan Levy

Otra de las grandes revelaciones con la serie Schitt's Creek, el actor fue furor tras elegir un traje que terminaba con una falda escocesa.

With Catherine O'Hara, Eugene Levy, Dan Levy and Annie Murphy winning their #Emmys tonight, that means our little Canadian show is the first comedy OR drama to ~ever~ sweep all four acting categories, and that is absolutely wild ???? pic.twitter.com/fEUnaLoDBr — Schitt's Creek (@SchittsCreek) September 21, 2020

Bonus Track: Jameela Jamil

Bien relajada, sin tacos, sutién y de entre casa, la actriz optó por un pijama con mucho estilo acompañado de una bata peluda multicolor.