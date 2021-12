Pantallazo

Pampita tras final de Showmatch: “Entré con el corazón destrozado y me voy con uno sano”

Este viernes concluyó la primera (y probablemente última) edición de La academia de Showmatch. Noelia Marzol y Jony Lazarte se llevaron el trofeo de campeones.

Pero el momento más emotivo de la noche fueron las palabras de Ángel de Brito para su compañera Pampita. "Me encanta que la vida te haya dado todas las revanchas que te mereces", expresó el periodista y la modelo, sorprendida, rompió en llanto.

Luego ella pudo despacharse sobre lo que fueron estos años en la silla de jurado del Bailando por un sueño.

"Yo amo este programa, ya saben que vengo todos los días feliz a trabajar acá. Cuántas cosas me pasaron desde que vine a ese reemplazo de Moria Casán hasta acá. Cómo me cambió la vida, dio un vuelco", dijo la modelo.

" Me volví a conectar con la gente otra vez, volví a mi lugar, a mi carrera, tomé las riendas de mi vida. Cómo entré con el corazón destrozado y cómo me voy hoy, con este corazón tan sano, tan lleno de amor y con todas las cosas que la vida y Dios me mandaron", cerró.