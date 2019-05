Pampita sobre las mujeres que meten los “cuernos”: “Mamita, nunca vas a ser como yo”

Pantallazo

Pampita y Ernestina Pais protagonizaron un picante y divertido ida y vuelta sobre la infeludad en el programa Pampita Online.

"Creo en la lealtad más que en la fidelidad. Cuando te enterás de un cuerno primero alguien te fue desleal. Te faltó el respeto primero. Porque creo que una equivocación, un mirar afuera o una fantasía, la podemos tener todos", comienza Ernestina.

"Ay, yo me doy cuenta enseguida. Me pasa y me pasó con el último también es que me doy cuenta de con quién va a estar después. Las redes sociales son muy buchonas y me ha pasado de estar en un asado, donde había una amiga de una amiga, que dije 'el día que me separe, acá va a pasar algo'. Dicho y hecho", agrega la periodista.

"También hay mucha cosa, que vos lo sabrás, de 'quiero probar al que estuvo con'. A la que busca a tu ex porque estuvo con vos", remarca Pais.

Entre risas, Pampita responde: "Ah obvio, le levantás el pedigree".

"Una gran amiga mía dice 'la admiración es la otra cara de la envidia'. Te admiro tanto que quiero ser vos", remarca Enerstina.

"Cuando dice 'qué diosa esta' y después termina con tu marido", acota picante la modelo.

"Tal cual, ¿si me admirás tanto por qué te estás curtiendo a mi marido? Quieren ser tanto como vos, que terminan tomando cosas tuyas", recalca la periodista.

"Pero, ¿sabés qué? Mamita, nunca vas a ser como yo. ¡Te faltan mil años!", cierra Caro.