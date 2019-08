Pampita se cansó y apuntó contra Nicole Neumann: “Parece que se olvidó”

Pantallazo

Luego de que Nicole Neumann defendiera a Gabo Usandivaras y asegurara que cuando Pampita la entrevistó se fue llorando, la modelo se cansó y respondió las acusaciones de la top.

"Vamos a distinguir, una cosa es cuando uno habla de la vida privada de alguien, o cuando le dice algo que sabe que le va a doler, como Usandivaras conmigo y el motorhome, pero otra es cuando se sienta un invitado y uno le pregunta sobre temas que fueron de conocimiento público", comienza Carolina.

"Los invitados tienen el derecho de decir de eso no quiero hablar y el tema se termina. Pero ella no puso ninguna condición en los temas y la producción quería que yo sí hablara de eso", agrega la conductora.

"Muy poco tiempo después de esa entrevista, me la encontré a Nicole en la Rural, ella iba con Connie Ansaldi, y yo paré y le dije 'lo siento mucho si te sentiste mal en el programa'", sostuvo la modelo.

"A mí no me gusta que ningún invitado se vaya mal. Por eso, apenas la vi en un evento, me acerqué y le dije 'lo siento mucho que la pasaste mal, no era la idea. Te pido que entiendas el contexto, donde sí o sí había que hablar de ciertos temas, donde había una bajada de línea de la productora donde soy una empleada. Pero, parece que se olvidó que me acerqué a hacerle este comentario", cierra el jurado del Bailando.