Pampita cuenta que sus hijos usan ropa heredada de los hijos de sus amigas

La modelo defendió a Paula Chaves y Zaira Nara que se pasan la ropa de sus hijos: "No saben lo lindo que es".

Días atrás saltó la polémica por un comentario que hizo Zaira Nara en una foto familiar que compartió su amiga Paula Chaves. En la postal, la pequeña Filipa (hija de Paula) luce una calza que era de Malaika (hija de Zaira).

Las amigas se mostraron felices por compartir todo, pero algunas de sus seguidoras criticaron que escribieran en las redes se pasan ropa (como casi todo el mundo).

Pampita salió a defender a sus colegas. "No se trata de poder o no poder comprar ropa. No saben lo lindo que es la ropa que es divina pasársela a una amiga", dijo en su programa Pampita Online.

"A mí Julieta Novarro me da toda la ropa de su hijo Bruno para Benicio. Y yo, cada vez que se lo veo puesto le mando la foto y le digo ‘mirá, está usando la camperita, las zapatillas'. Porque a veces hay cosas que los chicos usan dos o tres veces, quedan impecables", agregó.

Y confesó que, como mamá de tres varones, la ropa del más chiquito es la que usaban sus hermanos mayores. "Ya Benicio, pobre, se viste con lo que usaron Bauti y Beltrán, y cuando le llega ya está un poco decolorada, pero me encanta, me parece re lindo. No se quejan, ni se dan cuenta".