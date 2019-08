Pantallazo

Pampita banca los canjes de Mónica Farro: “Yo me llevé 40 amigos a México no puedo hablar”

El casamiento de Mónica Farro trajo a coalición una lluvia de burlas por los canjes de su boda.

Invitada al programa de Pampita Online, la vedette uruguaya habló de todos los auspicios y la conductora la banco.

"Yo me llevé 40 amigos a México y no puedo ni hablar. ¿Y sabés qué? ¡Lo que tomó y comió esa gente creo que están arrepentidos hasta el día de hoy!", lanzó Pampita.

Por su parte, la uruguaya sostuvo que también consiguió canje en su luna de miel: "Ahora nosotros nos vamos a Brasil. El que puede, puede y el que no... Él no es millonario, yo soy una laburante y si tenemos la posibilidad de que nos brinden con mucho amor y cariño todo esto, cómo no lo voy a aceptar".

"Es un regalo para ustedes y para todos sus seres queridos", cerró Ardohain.