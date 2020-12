Pampita, ¿embarazada?: aseguran que la top estaría espernado su primer hijo con Moritán

Pantallazo

En Los Ángeles de la mañana, Pampita negó los rumores de esperar su primer hijo con Roberto García Moritán.

"No estoy embarazada, la verdad es que me encantaría poder decirles eso, pero este año no creo, el año que viene veremos. Además, depende del de arriba, depende de Dios, así que nunca se sabe. Estas cosas dependen del destino, yo creo mucho en Dios así que cuando tenga que ser será", fueron las palabras de la top.

Por otra parte, Andrea Taboada agregó lo siguiente: "Me dicen que está casi de tres meses, que para Navidad se cumplirían esos tres meses. Que congeló óvulos".

"Tampoco dice que no. Sino directamente diría que nada que ver, falsa alarma, inventa algo de fruta. En el Bailando decía todo el tiempo que no, acá es cauta, por lo menos", opinó. "Se la nota contenta y, sobre el final del audio, dice 'ya lo contaremos en su momento'"Carolina estuvo haciendo la tapa de Los personajes del Año de Gente y muchos de los que estuvieron ahí me dijeron que la vieron tocándose la pancita varias veces. Inconscientemente se tocaba la panza y le tenían que decir 'no, posá, cambia de posición', pero siempre iba para esa misma pose", cerró De Brito.