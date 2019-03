Pamela David a los 40 años: “Me sigo sintiendo una mujer sexy”

Pantallazo

A sus 40 años, Pamela David afronta el desafío de comenzar la tercera temporada de Pamela a la tarde, que se emite por el canal América en Argentina. Sobre este reto y otros tantos temas, la actriz y comunicadora habló con la revista Gente.

Uno de los temas por los que fue consultada en la entrevista fue la paridad de género. "Cuando salí en la revista Playboy me encantó hacerlo. Me parecen súper valiosos los avances en relación a la paridad entre el hombre y la mujer, y es algo en lo que no se debe retroceder. Pero me parece también que hay mucha hipocresía", expresó.

Consultada por esa sospecha, señaló: "Nos embanderamos con ideales que ni siquiera nos creemos. Por ejemplo al decir 'cada una puede hacer con su cuerpo lo que quiera'. Luego son muchas las que me dicen '¡mirá esta trola cómo se viste!'. A mis 40 años me puedo vestir más formal para el programa en la tele, pero me sigo sintiendo una mujer sexy. Es mi naturaleza, no reniego, me gusta. Me hago cargo de que no quiero pasar desapercibida".

David también se refirió al colectivo Actrices Argentinas, que ha estado al frente de diversas luchas, como la despenalización del aborto.

"Admiro lo que lograron, son muy inteligentes y supieron poner el tema en agenda como nadie. Pero yo no participaría. No me siento representada al 100 %. Quiero que algún día hombres y mujeres seamos equivalentes porque no somos iguales. Amo estar en pareja y a la par, y a veces me da la sensación de que en algunas agrupaciones feministas hay cierto rechazo a los hombres. Para mí, la calidad de mala o buena persona trasciende el género. Claramente no me identifico", explicó.

Por otro lado, la conductora fue consultada por cuáles son los mayores desafíos que se plantea para este año en su programa y señaló que le gustaría entrevistar políticos, aunque al principio no le interesaba. "Logré ponerme a la altura para repreguntarles y para no dejar que me mientan en la cara", aseguró.

Precisamente, David se refirió a la actualidad política de su país y aseguró que lo ve "mal". "Yo voté a este gobierno, pero si las elecciones fueran hoy o mañana ya no sé a quién votaría. Soy parte de los muchísimos argentinos que están frente a la incertidumbre electoral. Para mí, ganará 'el menos malo'. Es horrible, pero ya es casi una costumbre argentina", sentenció.