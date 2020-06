Pantallazo

Páez vs. Berni, round 2: "Me pegó terrible alcahueteada y ahora se mandó una soreteada"

Fue en LaX.uy, cuando Jimmy Castillos y Jimena Siri abordaron la situación en Uruguay.

Carlitos dijo: "El presidente (Luis Lacalle Pou) hizo en nuestro país una cuarentena responsable y le salió bien, hace días tenemos cero casos. Y de pronto veo que (Sergio) Berni, a quien conozco y me dijo que le encanta la historia de los Andes, estuvimos un rato hablando en un programa de Mauro Viale, se le ocurrió hablar que a la provincia de Buenos Aires le había ido mejor que al Uruguay. Y ahí me agarré bronca. Adoro a la Argentina, mi hijo es Argentino, pero esa cosa no me la soporto, por ignorante y mentiroso. Los números no coinciden, se lo pasé con números exactos, irreprochable".

Los números hasta el jueves 11de junio (día del programa "Modo Pillo"), marcaban una lamentable cifra de 23 fallecidos en una población uruguaya de 3.449.000 habitantes, una tasa de 6.66 fallecidos por millón de habitantes, contra 19,39 fallecidos por millón de habitantes en la provincia de Buenos Aires en relación a los 322 muertos en 16.600.000 millones de personas (cifras estadísticas).

Sobre estos datos, Carlitos Páez comentó: "Yo quiero mucho a la Argentina, pero no voy a soportar que venga alguien a basurear y a mentir. No pueden soportar que el gobierno de acá sea diferente al de ellos, porque lo es. De que tengamos un presidente que va al frente, que sentís realmente la presencia de un presidente. No me quiero meter en política pero Alberto (Fernández) parece que no existiera, este tiene peso contundente. Realmente estoy orgulloso de mi país, orgulloso del pueblo uruguayo. Porque vos podés decir lo que quieras, lo que no podés es mentir. Yo no voy a soportar que venga alguien a basurear y a mentir. Hubo gente que me llamó para saber si era una fake news, y les dije 'de ninguna manera'. Esto es puntilloso, es verdad, Berni miente. Me jode que sea deliberado, me jode".

"Un tipo que me pegó terrible alcahueteada en el programa de Mauro Viale, que adoraba la historia de los Andes, se hizo el íntimo amigo. La doble cara no me la banco, nunca me la banqué, y este que parece que va de frente, me pegó terrible alcahueteada y ahora se mandó una soreteada", remató Páez ante el oído atento de los comunicadores.

Castilhos le preguntó si consideraba que nos debía una disculpa, a lo que Páez respondió: "Obvio, yo dejo abierto el tema, espero que se rectifique respecto al gobierno uruguayo y al pueblo uruguayo. Hay algo atrás de toda esta intención, porque lo que nos va bien a nosotros a ellos los deja en evidencia. Es evidente que con una cuarentena de más de 80 días, están desesperados, mi hijo (que está en la Argentina) está desesperado".

Jimena reflexiono sobre lo disparatado de querer generar una absurda competencia dentro de esta situación mundial por la pandemia, a lo que Páez contestó: "La Argentina lo agarró como un tema político, alguien dijo que Alberto se había enamorado de la pandemia, porque él había mejorado su imagen".



Comentó además que este próximo 24 de junio tendrá una nueva conferencia a nivel mundial, en estos tiempos de Coronavirus, sobre liderazgo, superación de dificultades, día después y varios temas relacionados a este momento de incertidumbre. "Fijate, Jimmy, que nosotros vivimos una cuarentena en los Andes, con 25 grados bajo cero y 29 muertos al lado nuestro. No teníamos comunicaciones, ni WhatsApp, ni comida, ni ropa, y teníamos 18 años que es una edad que no entendés mucho. Y manejamos las cosas en conjunto, y nuestra historia es una historia donde triunfó la vida. Hoy somos más de los que salimos de aquel avión. Gracias a que yo estoy vivo hay 7 personas más: dos hijos y cinco nietos. En estos momentos tenemos que homenajear la vida. La diferencia con aquella historia, es que ahora hay que hacer caso, actuar con humildad a lo que te dicen los que saben, Acá salimos juntos, cuidándonos. Yo lo que les digo es que se puede, tenemos que hacer algo para que este (tiempo) sea positivo, no podemos salir y decir lo único que hice fue ver series de Netflix, creo que podemos hacer muchas cosas más. En mi caso desde las charlas, tratando de aportar algo positivo", culminó Carlitos Páez.

por Gustavo Descalzi