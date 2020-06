Pachu Peña se hizo el test por coronavirus y dio negativo

Pantallazo

Pachu Peña confirmó que tras realizarse el test de COVID-19, dio negativo.

Me acaba de llamar la doctora el resultado del test es NEGATIVO ?? — pachu peña (@pachu_penia) June 25, 2020

Este miércoles había trascendido que el humorista podría haberse contagiado el el programa de Lizy Tagliani, El precio justo. Otros 15 compañeros dieron positivo al test.

"Me siento bien de salud, no tengo ningún síntoma de nada y estoy aislado desde hace 12 días. Según el protocolo, no tengo contacto con mi familia, como solo, estoy solo en un cuarto. Es grave si se filtró el resultado de mi hisopado", dijo el humorista en diálogo con Hay que ver, antes de saber que no estaba contagiado.