Pablo Lescano y su contundente mensaje en Twitter: “Te dormís una siesta y te velan”

Pantallazo

Días atrás, varios medios anunciaron que Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, había sido internado en una clínica de rehabilitación por un problema de adicciones. De hecho, suspendió shows, una gira que tenía programada y abandonó el ciclo "Pequeños gigantes", dentro del programa de Susana Giménez, a pesar de tener contrato hasta fin de año.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, Lescano apareció en Twitter ayer por la tarde y rompió el silencio: "Dejen de hablar giladas manga de Loros. Nos vemos en el Luna Park", comentó, remarcando la continuidad de sus shows.

Dejen de hablar Giladas manga de LOROS. Nos vemos en el Luna Park. Últimas entradas acá dale click ???? https://t.co/T6zLNQB5cg pic.twitter.com/ezWimczXgE — Pablo Lescano (@pablitolescano) November 6, 2019

En el siguiente tuit agregó: "Acá te dormís una siesta y estos giles te velan eh".

Acá te dormís una siesta y estos giles te velan eh. — Pablo Lescano (@pablitolescano) November 6, 2019

Hace pocas horas, el cantante de Damas Gratis compartió en su cuenta de Twitter una publicación de una seguidora en la que critica el rol de los medios, invitando a sus seguidores a no creer todo lo que se escucha en la tele y la radio.

Su fan comentó:

"Leo y escucho noticias, observo.

Cómo siempre los medios masivos de comunicación para rellenar sus propios huecos , mienten implantando ideas que no son reales . Lo hicieron con los grandes referentes de la política elegidos por el pueblo hasta bajarlos el tiempo suficiente para saquear nuestros sueños .

Los hacen con los ídolos nacionales, con nuestros Artistas , todo lo que mueva a la gente los asusta, todo lo que sea PUEBLO les repele .

Les encanta decir que el negro se droga, con eso resumen su puto odio clasista .

Se metieron con el Indio , lo están haciendo con Román y también con Pablo.

A ellos les digo que no hablen más y a nosotros nos digo que no creamos todo lo que escuchamos . Todavía no aprendimos que en la tele y en la radio nos mienten ??

Si queres a un artista pensa en el , no dejes de escuchar sus canciones , con eso ya estás haciendo un montón por su existencia , para todo lo demás esta su familia y su propia fuerza interior y en este caso, familia y fuerza interior hay y fuerte".

Por su parte, Lescano respondió a la publicación mostrando su agradecimiento: "Te mando un beso guacha. Te quiero mucho, sábelo!".