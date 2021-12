Pablo Lescano a su hermana Romina tras decir que la echó de Damas Gratis: "Chau langosta"

Pantallazo

No me vas a extrañar

Romina Lescano hizo un fuerte descargo en las redes contra Pablo Lescano asegurando que él la echó de la banda y no aguantaba más ser humillada por su hermano.

"¡Hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana', 'No te soporto más', 'No vengas más', 'Sos un dolor de huevos. Y encima no sabés cantar', 'Devolveme los dos millones que perdiste'. Hasta acá llegó mi amor", escribió sin filtro en las redes Romina.

A partir de estas declaraciones, el líder de Damas Gratis lanzó una contundente respuesta.

"Chau langosta, buen viaje gede", sentenció tajante Pablito.