Otra editorial publica memorias de Woody Allen tras anulación del lanzamiento original

La editorial neoyorquina Arcade Publishing anunció que adquirió los derechos mundiales de "Apropos of Nothing", escrita por Allen, de 84 años, y que lanzó sin previo aviso diciendo que no "se someterá a las presiones políticamente correctas del mundo moderno".

"Como editorial preferimos darle voz a un cineasta y escritor respetado", dijo la editora Jeannette Seaver en un comunicado enviado a la AFP.

El libro sería publicado originalmente por Hachette, que devolvió todos los derechos a su autor luego de recibir fuertes críticas de Ronan Farrow, hijo del cineasta, y de que sus empleados protestaran.

Allen es acusado de haber abusado sexualmente de su hija adoptiva Dylan Farrow cuando tenía 7 años, lo que él niega.

Arcade -parte de la editorial Skyhorse- dijo que el libro era "un sincero y completo relato personal de Woody Allen sobre su vida", según Publishers Weekly.

El director de "Annie Hall" y "Manhattan" fue absuelto de las acusaciones, formuladas por primera vez por su entonces pareja Mia Farrow, después de dos meses de investigaciones.

Pero Dylan, ahora con 34 años, aseguró que fue de hecho abusada en un testimonio que coincidió con el surgimiento del movimiento MeToo.

El inesperado anuncio del lanzamiento del libro este lunes se adelanta más de dos semanas del cronograma planteado inicialmente por Hachette para el 7 de abril.

Algunos calificaron la decisión de Hachette como censura, incluido al autor Stephen King.

"La decisión de Hachette de retirar el libro de Woody Allen me inquieta mucho. No es él; me importa un bledo el Sr. Allen. Lo que me preocupa es quién es el siguiente en ser amordazado", escribió en Twitter.

Según el New York Times, el libro contiene un nuevo fragmento en el que Allen acusa a Hachette de "acobardarse".

"Hachette leyó el libro y le encantó y a pesar de que soy un paria tóxico y una amenaza para la sociedad, se comprometieron a mantenerse firmes si las cosas se ponían feas", escribió el cineasta. "Cuando llegó el fuego cruzado, reconsideraron su posición, concluyendo que tal vez el coraje no era su mayor virtud y que había mucho que decir sobre este acobardamiento".

AFP