Osvaldo Sabatini al saber que su hija tiene Covid-19: “No me quiero cuidar más”

Pantallazo

Oriana Sabatini y su novio, el futbolista Paulo Dybala, confirmaron días atrás que padecen de coronavirus.

En conexión con Los ángeles de la mañana, la cantante contó cómo se tomaron la noticia sus padres, Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini.

"¡Mi papá estaba al borde de tirarse por el balcón! Mamá me dijo que el día que les avisé, él se iba arriba y no bajaba, entonces ella subía y se fijaba si estaba vivo", contó con humor.

"Mi papá le decía 'no, yo si tengo una hija con coronavirus no me quiero cuidar más, me cuido solo por Tiziana, si tengo otra vida no quiero tener hijas porque sufro mucho'", agregó.

El empresario estuvo a punto de viajar a Italia para estar con su hija.

"Mi mamá se trata de mostrar más tranquila, es más fuerte para estas cosas. Mi papá no tiene filtro, me habla todos los días y me hace las mismas preguntas siempre, piensa que le miento. Lo que pasa es que al principio no le conté que tenía síntomas porque no quería preocuparlos sin poder darle respuestas de si me iban a hacer el test. Entonces, piensa que le miento siempre", remató.