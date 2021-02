Osvaldo Laport dijo que escuchó la posibilidad de que vacunaran a los actores de teatro

Pantallazo

El actor, radicado en Argentina, habló sobre las supuestas “Vacunas VIP” a famosos: “no me llamó nadie, no me pusieron contra la pared”.

Tras la declaración del periodista argentino Horacio Verbitsky, quien confesó haber recibido la vacuna Sputnik V gracias al ministro de Salud Ginés González García, comenzaron a salir a la luz revelaciones sobre una supuesta red de "vacunación VIP".

Quien habló del tema fue Osvaldo Laport. En entrevista con el programa Vivo el domingo, el actor habría dicho que le "habían ofrecido" la vacuna, al parecer por estar haciendo temporada teatral.

"Se corrió el rumor de que posiblemente nos iban a vacunar. Simplemente es eso: no me llamó nadie, no me pusieron contra la pared", expresó, según recoge Tele Bajo Cero.

Según le expresaron, sería para todos los elencos en edad de riesgo que se estén exponiendo. "Pero fue simplemente un comentario. Después, no apareció nadie a decirnos: ‘Acá estoy con la vacuna, ¿te querés vacunar?'", cerró.