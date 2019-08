Orlando Bloom y Cara Delevingne protagonizan la serie de fantasía "Carnival Row"

Pantallazo

La serie, que Amazon Prime lanza este 30 de agosto, recrea un mundo en el que diversas criaturas exóticas y mitológicas sufren bajo el yugo humano, que ha conquistado sus mundos y las ha sometido, prohibiéndoles vivir, amar y volar libremente.

En este contexto surge un amor complejo y que atenta contra las convenciones entre el detective humano Rycroft Philostrate (Bloom), que investiga una serie de terribles crímenes, y un hada refugiada llamada Vignette Stonemoss (Delevingne), que guarda un secreto clave.

"Nunca había visto algo así. Es un mundo que nunca se había visto, con personajes que nunca se han visto. Pero dentro de ese componente fantástico, la historia es increíblemente real", explica a Efe Bloom en un encuentro con periodistas internacionales organizado en Berlín.

Para el actor, entre los componentes esenciales de "Carnival row" destacan su "mensaje social" y su actualidad, con las crisis humanitarias en el Mediterráneo y en la frontera entre Estados Unidos y México marcando a diario los informativos: "Parece muy real y genuina, pese a ser una fantasía".

En la serie "se puede explorar esta experiencia tan real que estamos atravesando con inmigrantes, refugiados y razas en todo el mundo, la derecha contra la izquierda... todas esas cosas de las que queremos hablar. Pero a través de las lentes de la fantasía, lo que la convierte en una historia interesante", cuenta Bloom.

Delevingne ahonda en este punto, destacando la capacidad de esta producción de reinterpretar la realidad. "Creo que para la gente es más fácil ver algo así, es una forma más sencilla de digerir lo que está pasando en el mundo", asegura la actriz, convencida de que la clave es la "empatía".

"Todos somos diferentes, pero no lo suficientemente distintos como para odiarnos Nadie debería odiar a nadie. Si entendiésemos al otro no podríamos odiarle. Nos hacen creer que lo diferente es peligroso, eso es triste", considera. La actriz se muestra convencida de que "Carnival row" tiene un gran "potencial" para hacer "avanzar el debate" sobre la migración.

Ambos actores, en su primera incursión en la producción televisiva, subrayan la capacidad de profundizar en el carácter de sus personajes. Tanto a lo largo de los ocho capítulos que componen la primera temporada como en los que contendrá la segunda, ya confirmada.

Bloom, que reconoce que Philostrate tiene un carácter "oscuro", destaca que "quería encarnar a un personaje que", si la serie se prolongaba, le mantuviera "estimulado mental y emocionalmente". Eso, en su opinión, se ha logrado en "Carnival row", que "no es como una historia de Hollywood".

A su juicio, el detective al que representa es "muy interesante" por su turbio pasado y su "naturaleza secreta", aunque sobresale, ante todo, "por ser empático" y porque "hace lo que es correcto".

Para poder influir en la conformación de su personaje y del guion, Bloom se hizo productor ejecutivo de la serie, con el objetivo de "tener voz" en la conformación de la serie. A partir de "una edad", argumenta, quieres sentirte "responsable".

Para Delevingne, Stonemoss es "la rosa que sale del hormigón". "La razón por la que me enamoré del personaje porque es inquebrantable. Siempre encuentra un motivo para seguir adelante", explica.

"Carnival row" cuenta además entre su reparto con otros actores como Simon McBurney (The Borgias, 'Los Borgia'), David Gyasi (Interstellar), Tamzin Merchant (Salem), Andrew Gower (Outlander), Karla Crome (Under the Dome), Arty Froushan (Knightfall), Caroline Ford (Once Upon A Time), Indira Varma (Game of Thrones, 'Juego de Tronos') y Jared Harris (Chernobyl).

Mirá el tráiler:

(con información de EFE)