Oriana Junco tuvo una relación con Antonio Gasalla: "Me decía que tenía terrible cola"

Pantallazo

Oriana Junco estuvo de invitada en La puta ama y sorprendió al revelar que tuvo una relación afectuosa con Antonio Gasalla.

"Lo logré. A los 17 años caminaba por la calle Santa Fe. Existían dos bares gay y ahí conocí a Raúl Bazán, el dueño de todos esos boliches. Ahí me dijo que tenía un carisma muy especial y me puso de relaciones públicas en un lugar muy top, en el año 87'", recordó la mediática.

"Ahí me hago íntima amiga y ¿empiezo a salir con quién? Empiezo a salir con Antonio Gasalla", reveló la actriz.

"Te voy a contar algo que no lo sabe nadie. Antonio Gasalla vivía en la calle Callao y Sarmiento. A Antonio lo conozco porque él guardaba el auto en la calle Sarmiento y Callao. Yo, cholula, iba a comprar la comida china a la vuelta y yo sabía la hora en qué él llegaba de grabar El mundo de Antonio Gasalla", explicó la humorista.

"En ese momento me hacía el boludo, me ponía gomina en el pelo, de todo. Un día le dije que lo amaba y empezamos a entablar una relación. Esto fue tres años antes de que yo trabajara como RRPP y él viniera y me dijera 'tenés un culo terrible, te quiero comer' y me llevó a su campo. Ahí empezamos una relación amorosa. Duró tanto el amor entre nosotros que en cada especial de Susana Giménez habla de mí", cerró Oyi.