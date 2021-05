Operador socioterapéutico especialista en adicciones: la nueva vida de Teto Medina

Pantallazo

En 2019, Teto Medina salió del radar mediático luego de que su ex pareja Mónica Fernández lo denunciara por amenazas y violencia de género, abuso sexual y tenencia de armas de fuego.

Medina reconoció tener un problema de adicciones y se internó en una clínica psiquiátrica.

Esta semana dio una entrevista para el programa Silvestre en la noche donde contó que trabaja en un programa para la web de Canal 9 y es Operador socioterapéutico especialista en adicciones.

"Trabajo en comunidades terapéuticas con chicos que tienen adicciones. Doy mi testimonio y por otro lado, les contamos sobre la problemática del tema. Les damos nuestros tips para superar el conflicto", contó.

"Hay que aprender a pedir ayuda y no esconderse. Lo mismo que le digo a los chicos les digo a las familias. Vos podés tener a alguien un año internado pero si cuando uno sale vuelve a la misma familia, va a volver a tener el mismo problema", agregó.

Además, reconoce que no lo hace porque sea "buen tipo, ni mucho menos" sino porque es parte de su propio tratamiento.

"Si todo esto que me pasó fue para llegar hasta acá, agradezco. No tengo broncas ni rencores. Soy un tipo feliz. Y si Dios eligió esto para mi vida lo transité. Hice las cosas bien y él me trajo hasta acá. Me perdoné, perdoné y ahora hay que ser feliz", cerró.