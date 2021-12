Pantallazo

Nueva estrofa de The Party Band para Carmela: “no vayas a traer la variante ómicron”

The Party Band fueron invitados al programa Algo Contigo de Canal 4, para dar su versión sobre la posible demanda que recibirán por parte de la diseñadora Carmela Hontou.

Fiel a su estilo rebelde y en tono de humor, Kyoto y el nuevo integrante Roberto Casanova, se presentaron con atuendos de presidiarios, y carteles portando la leyenda #FREETHEPARTYBAND (liberen a The Party Band), parodiando el momento que según ellos les toca vivir.

“Ya tengo el traje de preso, (entre risas), que querés que haga, lo tomo con humor. Ahí está nuestro asesor legal Mauricio Peña, que está transpirando, viene a ver que hagamos la menor cantidad de cagad… posible”, comenzó Kyoto ante una atenta mirada de Carballo, sorprendido por los atuendos y los carteles #freethepartyband.

Acto seguido le dio intervención al Dr. Peña que comentó: “No recibieron ninguna notificación, no hay posibilidades de una acción penal, pasó un plazo mayor y prescribió la acción. Por un tema de difamación e injurias tiene un plazo máximo desde que se lanzó la canción. Tiene la acción civil si es que lo considera. A mí me parece más un tema publicitario que un tema legalmente serio”.

“Hay periodistas. Nelson Fernández, periodista serio. Te das cuenta como nos va a meter en la misma bolsa a Nelson Fernández y The Party Band. ¿Carmela que te está pasando?, si la tuviera acá le daría un abrazo, vamos a invitarla a un asado a Carmela”, agregó Kyoto, sobre las diversas demandas que presentaría la diseñadora.

Los dichos de Kyoto no cayeron bien en la familia de Hontou, según comentaron con Pantallazo, por “estigmatizarla y ofender el buen nombre y honor” de Carmela. La gota que rebalsó el vaso fue una improvisada canción que sobre el final compartieron con la audiencia en la que Kyoto en el mismo ritmo que la polémica canción “Carmela” dice:

Carmela dice que nos va a demandar

al parecer no le gusto nuestra canción,

lo único que te vamos a pedir Carmela…

no vayas a traer la variante ómicron

“Te digo de corazón si la pones a Carmela acá le pido disculpas, entiendo todo lo que pasó, entiendo el dolor de Carmela y me parece hasta injusto lo que le pasó. Nosotros no creemos que ella sea el paciente cero, no creemos nada de eso. El problema de Carmela es su círculo. ¿Quién la empezó a matar?”, argumentó el cantante entre bromas personales con los integrantes del panel y la atenta mirada del Dr. Peña que seguía cada palabra y cada gesto para evitar un nuevo desborde.

¿Esta nueva versión improvisada en vivo será motivo de una nueva demanda?

Por Gustavo Descalzi