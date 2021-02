Nueva York arranca una Semana de la Moda virtual y sin grandes nombres

Pantallazo

Nueva York arranca una Semana de la Moda en la que predominan las presentaciones virtuales y están ausentes los grandes nombres de antaño, con la excepción del diseñador canadiense Jason Wu, que este domingo por la noche inaugura la cita con la rareza de un desfile presencial.



Esta "Fashion Week" digital, la segunda que se celebra en la Gran Manzana bajo restricciones de capacidad para contener la pandemia de covid-19, refleja el complicado momento que atraviesa el sector con el añadido de que las recientes nevadas y el frío no son el mejor escenario para espectáculos al aire libre.



Las muestras que antes se concentraban en una semana ahora han ganado flexibilidad al integrarse en el "Calendario de las Colecciones Americanas", nombre con el que el Consejo de Diseñadores de EE.UU. ha rebautizado el evento para englobar el talento del país, independientemente de las fechas o la localización.



Aunque ese calendario se extiende hasta mitad de abril, la mayoría de presentaciones se celebrarán entre el 14 y el 17 de febrero a través de vídeos, "lookbooks" publicados en internet, retransmisiones en directo y otros formatos virtuales, a excepción de los desfiles físicos de Jason Wu y Rebecca Minkoff.



Entre los diseñadores que lanzarán colecciones de otoño 2021 hay conocidas marcas como Prabal Gurung, Monse, Anna Sui, Alice + Olivia, Nicole Miller o The Blonds, pero cada vez hay menos veteranos, como Michael Kors y Marc Jacobs, que se han sumado a la huida de Calvin Klein, Tommy Hilfiger o Ralph Lauren.



Otras casas emblemáticas han decidido dejar para más adelante sus muestras de moda: Carolina Herrera tiene fecha tentativa el 23 de febrero y Oscar de la Renta el 2 de marzo. También se salen de la pauta la uruguaya Gabriela Hearst (18 febrero) y la española Alejandra Alonso Rojas (1 marzo).



Esta "Fashion Week" transcurrirá entre la plataforma digital Runway360, estrenada en la última edición, y la "sede" virtual de nyfw.com, lugares en los que previsiblemente también se podrán ver los inaccesibles desfiles de Wu y Minkoff, a los que asistirán un pequeño grupo de privilegiados bajo normas de distancia y mascarillas.



Despojada del habitual trasiego de modelos y aficionados a la moda que ansían una primera fila, la sede física de la NYFW que está en los Spring Studios de Manhattan expondrá "showrooms" con colecciones de diseñadores de raza negra, fruto del esfuerzo diversificador que está encabezando el Black in Fashion Council.



Este colectivo, que colabora desde el año pasado con la organización de la Semana de la Moda para visibilizar el talento afroamericano, realiza simultáneamente otro "showroom" en Los Ángeles y protagoniza algunas charlas para analizar el presente y futuro del sector en medio de la incertidumbre del coronavirus.



Entre esas charlas destaca la de los diseñadores Sergio Hudson y Alexandra O'Neill, la creativa de Markarian, que vistieron a la vicepresidenta Kamala Harris en el día de la investidura.



Fuera del calendario oficial, la Semana de la Moda de Nueva York será escenario de la segunda presentación virtual de la Federación de Diseñadores de Moda de Latinoamérica (FDLA), en la que sobresalen el peruano Yirko Sivirich y la dominicana Giannina Azar.

Fuente: EFE