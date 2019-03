Norma Aleandro aseguró que es tiempo de “luchar por la igualdad” de género

Pantallazo

La reconocida actriz argentina Norma Aleandro, que este sábado se subirá al Auditorio Nacional del Sodre para interpretar al gran abanico de mujeres que William Shakespeare creó, declaró a Efe que la única diferencia que existe entre los hombres y las mujeres es "la lógica", haciendo referencia al físico.

Pese a no saber si se puede definir como feminista, debido al gran espectro de la palabra, la artista de 82 años está segura de que ya llegó la hora de "luchar por la igualdad" de género y darle un reconocimiento a la mujer, la cual, a su parecer, ha estado "totalmente olvidada".

"Cuando parecía que sí, como podría ser cuando ya pudimos votar, y parecía que ya se habían abierto las puertas, se volvieron a cerrar", declaró con su tenue voz la también directora, quien señaló que le gusta que a esta lucha también se hayan unido los hombres.

Para Aleandro, los movimientos que se están dando ahora son clave para, poco a poco, recordar que todo el mundo es un ser humano.

"No tenemos diferencia con el hombre, salvo la lógica (el físico), y nos merecemos lo que nos merecemos cada una, claro, no todas nos mereceremos lo mismo", resaltó la que obtuvo el premio del festival de Cannes a la mejor actriz por su papel en "La historia oficial".

Aleandro, que hoy compartirá escenario por primera vez con una orquesta, apuntó que en su gremio no se nota tanto esa franja entre los dos géneros, pues hay una paridad de personajes.

No obstante, la escritora sí destacó que hay un afán por que las actrices siempre estén "monas" y "adorables", exigencias que no se llevan muy bien con la edad.

"En general yo veo compañeras que merecerían estar en otro lugar y han perdido mucho trabajo a través de los años", anotó la protagonista de filmes como "El hijo de la novia" o "One Man's War", quién, además, describió ese hecho como una "injusticia" que no sabe cómo remediar.

Sus más de ochenta primaveras no le pesarán esta noche para dar vida a las mujeres de Shakespeare, las cuales pese a tener más de cuatro siglos Aleandro cree que siguen representando a la sociedad actual.

"Las mujeres que ha contado él (Shakespeare) son desde las malditas más atroces, a las mujeres más buenas, más enamoradas de la vida o de un hombre, más dignas de ser alabadas o sacrificarse por los demás y otras mujeres atroces terribles, las ha contado con tal conocimiento de causa que parece que hubiera conocido a todo el mundo", apostilló.

Entre la gran cantidad de personajes femeninos que el dramaturgo inglés creó, Aleandro siente una preferencia por la enamorada Ophelia y la cruel Lady Macbeth.

"Lady Macbeth es uno de los personajes amados por cualquier actriz, es como Ricardo III, esos malditos que uno ama hacer como actor", recalcó.

En tanto, la también dramaturga, pese a ser la única actriz en el escenario en esta obra, que describió como "teatro leído", interactuará con todo el elenco de la Orquesta Sinfónica de Uruguay.

Para Aleandro actuar en Montevideo es muy especial, pues según ella tiene "lazos de corazón" con el país, ya que los uruguayos la recibieron con los brazos abiertos cuando se tuvo que exiliar de Argentina por la dictadura militar (1976-1983).

"Me abrazaba la gente en la calle, incluso gente que no sabía por qué me habían puesto las bombas en mi casa se arriesgaban a seguir conmigo y me decían: 'Si me necesita llámeme'. Y los amigos ni hablar, no me dejaron ni un minuto sola, no me dejaban llorar, ¡esos son amigos!", dijo entre risas.

Este espectáculo, cuyas localidades se encuentran agotadas, solo contará con una función en la capital más austral de América, pero el 27 de junio también se dará en el Centro Cultural Kirchner de Argentina.

El teatro no es lo único que la galardonada artista tiene entre manos, también está trabajando en una película bajo la batuta de "una gran directora brasileña" -de la cual no puede adelantar nada más- y está creando un portal digital, "Norma en la nube", donde la gente podrá escuchar sus cuentos y poemas.

La escritura es otro de sus focos, ya que está creando "obras cortísimas" -de unos diez o quince minutos- para el Teatro Bombón de Buenos Aires.

EFE