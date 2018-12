Nora Cárpena habló y comparó el caso de Darthés con el del Bambino Veira

Pantallazo

Tras la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por abuso sexual, la reconocida actriz argentina Nora Cárpena se metió en el debate.

En este contexto, Nora se preguntó: "¿Qué diferencia hay entre el Bambino y Darthés?

"Esto ocurre en todos lados, no sólo en la actuación. Espero que no sea una bomba de humo para tapar otras cosas y que se le preste atención a la ley", expresó.

"Hay que tomar medidas con señores que abusan de muchachitos menores. Los chicos abusados no han salido hablar y también deben animarse a denunciar".

Y recordó "el caso que ocurrió con el chico y el entrenador de futbol que conoció todo el país. Por ejemplo: todo el mundo de olvidó del chico Candelmo y el Bambino sigue haciendo programas de televisión y nadie lo saca de la palestra".

Sebastián Candelmo denunció que Veira lo había violado. El ex DT fue condenado por "tentativa de violación y promoción de corrupción de menores" y estuvo once meses preso en la cárcel de Devoto. Sin embargo, la condena se le redujo ante un cambio de carátula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras el hecho, el Bambino rehízo su vida.

Además, la actriz habló del caso particular de Darthés: "Me dolió mucho porque salieron nombres de gente que me sorprendió, no tenía ni idea. Me sorprendió porque hubo mucha gente amiga mía que sí había trabajado con él y también estaban sorprendidos".

Consultada acerca de la salida del actor de Argentina, dijo:

"Está tratando de defender su vida y la de sus hijos. De todas maneras, yo creo que está marcado también en Brasil. Lamento profundamente que hay una familia detrás de eso. Me duele muchísimo que esa gente esté pasando por esta situación", sostuvo.