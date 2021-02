Pantallazo

No Te Va Gustar y Nicki Nicole furor en las redes: lazan un tema juntos

La noticia de que Nicki Nicole lanzará el 5 de marzo un nuevo tema con No Te Va a Gustar revoluciona las redes sociales.

En las redes de la banda uruguaya comunicaron la fecha de estreno de "Venganza" y los fans enloquecieron.

"Esta no me lo esperaba" "Me vuelvo loca" "Tremenda bomba" y más, son la catarata de emociones de los usuarios de Instagram.