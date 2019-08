Nin Novoa le cortó una llamada a Petinatti, quien le hizo una pregunta sobre su nieta

Pantallazo

Luego de que esta mañana el canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa, evitara responder al periodista Miguel Chagas, quien le preguntó en Informativo Carve si consideraba que en Venezuela había una dictadura, la historia continuó esta tarde en la radio.

Orlando Petinatti llamó en su programa a Miguel Chagas para brindarle su apoyo luego de que Nin Novoa le dijera que la pregunta sobre Venezuela era "infantil" y le hizo escuchar un breve llamado que tuvo con el canciller, a quien le hizo una extraña pregunta sobre su nieta y Disney.

"¿Usted tiene una nietita?", fue la primera pregunta de la entrevista.

"Si le va a pedir al abuelo que la lleve a Disney, ¿usted que va a decirle?", dijo Petinatti, a lo que Nin Novoa respondió: "Que no puedo llevarla porque tengo mucho trabajo".

"Me imagino que no le va a decir que no puede ir a Disney porque...", insistió el comunicador, a lo que el canciller sentenció: "No es de su incumbencia".

Esto se da en el contexto del cruce de alertas entre Estados Unidos y Uruguay, ya que los norteamericanos recomendaron tener cuidado al viajar a nuestro país por los altos índices de criminalidad, y la cancillería uruguaya hizo algo parecido por las diversas matanzas.

Luego de pasar la entrevista con Nin Novoa, Petinatti despidió a Chagas y continuó burlándose del canciller.

"El abuelo no te puede llevar a Disney porque escribí un comunicado en donde aconsejo no ir a parques temáticos. Soy un pelotudo, ¿qué querés que haga? El abuelo es un boludo", añadió.

