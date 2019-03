Nicole Neumann se separó de Matías Tasín y nombró a Jimena Barón

Pantallazo

No lo debo nada

Nicole Neumann confirmó que se separó nuevamente de Matías Tasín y habló del rumor que señalaba que el empresario estuvo con la novia de Luis Miguel.

Además de la confirmación, metió en el medio a la ex de su pareja: Jimena Barón.

"Yo no tengo novio desde el 20 de febrero, por lo cual no le debo nada a nadie... ¡ni nadie me debe nada a mí!", escribió la modelo desde las Stories de Instagram.

"Y dudo que alguien arriesgue así una relación con el rey, ¿no? Pero si fue así, como diría J.B, ‘dejen cog... a la gente tranquila', che", lanzó haciendo referencia a la frase que utilizó Jimena Barón.