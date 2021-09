Pantallazo

Neumann tras el fuerte posteo de Mica Viciconte: "No soy insegura, no me cabe ese mote"

La top disparó contra la pareja de su ex con tremendas declaraciones y que "no le interesa nada lo que opine" la panelista.

En una nota para Intrusos, Nicole Neumann rompió el silencio tras fuerte descargo de Mica Viciconte en su contra.

"Yo no soy nada insegura. Debe estar hablando de otra persona porque a mí no me cabe el mote", comenzó la top.

"No lo leí. No leo nada y no tengo idea. Yo sigo a muy poquita gente y cosas que me interesan", finalizó Nicole tajante.