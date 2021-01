Netflix presenta sus películas para 2021 con al menos un estreno semanal

Pantallazo

Entre esta avalancha de lanzamientos, entre los que habrá varias películas españolas, la compañía ha aprovechado para lanzar un primer vistazo a filmes tan esperados como 'Red Notice', con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds o 'Dont' Look Up' con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett y Meryl Streep.

De hecho, el avance comienza con una presentación con Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson, protagonistas del thriller 'Red Notice'. Inicialmente pensada para estrenarse en cines, Universal Pictures cedió la distribución completa a Netflix en el verano del año pasado, convirtiéndose en una de las cintas más esperadas de la plataforma para este 2021.

También destaca, al final del adelanto, 'Don't Look Up', con una secuencia protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. La cinta de Adam McKay, ganador del Oscar por 'La gran apuesta', está también protagonizada por Cate Blanchett, Meryl Streep y Timothée Chalamet, que estarán acompañados por estrellas pop internacionales como Ariana Grande y Kid Cudi.

Entre los otros estrenos que pueden verse, destaca 'Ejército de los muertos', el regreso al cine de zombies de Zack Snyder. En 2021, tampoco no va a faltar la adrenalina con títulos como 'Kate', protagonizada por Mary Elizabeth Winstead o 'The Last Mercenary', protagonizada por Jan-Claude Van Damme.

No faltarán tampoco 'Sweet Girl', con Jason Momoa; 'O2', dirigida por Alexandre Aja y protagonizada por Mélanie Laurent, o'Escape From Spiderhead', protagonizada por Chris Hemsworth. Destacarán, además, varias producciones que estarán dirigidas o protagonizadas por mujeres, como 'Bruised', primera película dirigida por Halle Berry, también protagonizada por ella o el thriller protagonizado por Amy Adams, 'La mujer en la ventana', que inicialmente iba a estar distribuidor por Fox.

También están 'Moxie', dirigida y producida por Amy Poehler; 'The last letter from your lover', dirigida por Augustine Frizzel y protagonizada por Felicity Jones; la comedia 'Thunder Force', en la que Melissa McCarthy y Octavia Spencer se convierten en superheroínas; o la inquietante 'Distancia de rescate', escrita y dirigida por Claudia Llosa y protagonizada por María Valverde y Dolores Fonzi.

Con información de Europa Press