Nazarena Vélez: "Soy 'Combate de los Pozos', ¡pero me empecé a aceptar!"

Pantallazo

Concientizando a los usuarios de Instagram, Nazarena Vélez comparte stories en bikini para enseñar que "el cuerpo perfecto no existe".

"Soy así. Si no te gusta, no me mires. Mi cuerpo, mi decisión. Amor y aceptación de mi cuerpo. No te juzgues. ¡Disfrutá!", comienza.

"Esta pancita no es embarazo. Si te preguntan si estás embarazada y vos lo único que estás es como yo, así (se pone de perfil y muestra su vientre), 'morfada' más que embarazada, porque morfaste, porque yo morfé... Y ahí tenés las señoras celulitis", sostiene.

"Nos empezamos a aceptar, es lo que hay. Uno se tiene que empezar a aceptar y a querer. Con este paquete de yerba acá (toca su panza) incrustado, me empiezo a aceptar. Es el cuerpo que aceptamos, que tenemos y ya. Hay que empezar a aceptar nuestro cuerpo", asegura.

"El Bocha (Santiago) se fue a duchar y yo quiero aprovechar para decirles que las estoy leyendo, el 90 por ciento son minas las que me están escribiendo, y me están diciendo: 'Uy, qué bueno que aceptes tu cuerpo', '¡qué bomba que estás!' y 'pensá que tenés tres pibes'. Yo ahora me empecé a mirar con amor, no creo que esté hecha una bomba, me da mucha vergüenza mostrar la celulitis, las estrías ¡y eso que no les hice un primer plano!", detalla.

"Porque sino se me cagan de risa. Tienen para dos días. Yo los pozos de celulitis que tengo, mamurri, soy Combate de los Pozos (una calle). Te hago una carrera con la celulitis que tengo. Pero así y todo, te juro que me empecé a querer un poco más. Esta cara redonda que aparece siempre, que en televisión como que se me duplica, la tengo. Entonces, me empecé a aceptar. Se ve que me odié tanto que ahora me empecé a aceptar. Gracias por cada mensaje", concluye la actriz.