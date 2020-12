Nazarena Vélez: “En un montón de cosas me prostituí en el medio”

Pantallazo

Si algo caracteriza a Nazarena Vélez es su capacidad de decir lo que piensa, más allá de la crítica.

Luego de un tiempo alejada de los medios, se encuentra produciendo una obra teatral que protagonizan su novio, Santiago Caamaño, y si hija Barbie Vélez.

En entrevista con Teleshow de Infobae la mediática reconoció que la labor artística no es una vocación para ella. "Laburo en este medio porque necesito la guita y entiendo que todos somos iguales. Algunos pueden ser más apasionados, pero yo laburo 100% por la guita, no me mueve otra cosa. Sería una falsa si te dijera que el arte está en mi cuerpo", aseguró.

Su gran vocación, dice, es ser mamá y eso la ha llevado a trabajar de cosas que le han gustado mucha y otras que no tanto. " En un montón de cosas me prostituí en el medio. No me dio el cuero para prostituirme realmente: vengo de una educación católica, me formaron de una manera, me casé virgen. Pero en la profesión nunca me molestó hacer cosas por plata. Pude mantener a mis hijos sola, nunca le he pedido un centavo a los padres, siempre me banqué a los tres", disparó.