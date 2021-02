Natti Natasha anuncia que está embarazada: “Las mujeres somos unas guerreras”

Pantallazo

Este jueves la cantante Natti Natasha recibió el premio a Mejor Canción en los premios Lo Nuestro. Luego, compartió con sus fans un notición: está embarazada.

"Cuando el doctor me dice: 'La realidad es que tu´ no puedes tener hijos'... me dio depresio´n, no queri´a ver a nadie, no queri´a hablar con nadie", contó en entrevista exclusiva para la revista People.

"Hoy celebro con ustedes por partida doble, el regalo de mis fanáticos del mundo y la INMENSA bendición que me ha concedido Dios de ser madre junto a un hombre que amo.

Otra prueba más de que las mujeres somos unas guerreras y cuando Dios dice SÍ no existe nada que se interponga", escribió la artista en su cuenta de Instagram junto a varias postales de este momento tan especial.

"¡La FELICIDAD que siento en mi corazón no tiene precio!

Ahora a seguir trabajando el triple para la princesa o el principe que viene en camino, que ya tiene a los mejores fanáticos del mundo", cerró.