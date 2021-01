Pantallazo

Nati Jota tras críticas a su cuerpo: "Me encuentro con cosas que antes no me jodían"

Cansada de las críticas de los haters a su cuerpo, Nati Jota lanza mensajes de aceptación en las redes.

"Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar. Justo cuando creía que estaba más segura de mi misma. Me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias", escribe en Twitter Nati.

"Qué paja que subo un video en bikini y los comentarios criticándome el cuerpo. Justo cuando estoy más segura de mí mismo, que ya pasó eso, que me acepto, que me gusta como soy...", concluye más adelante en las historias de Instagram,