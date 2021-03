Pantallazo

Nati Jota se probó microbikini y fue un problema: “no me sostiene una mier…”, reconoció

La periodista e influencer Nati Jota se mostró en redes sociales luciendo uno de sus bikinis favoritos. La imagen iba acompañada de un sincero texto donde la curvilínea joven admitía que dicha prenda no le resultaba especialmente confiable, más allá de cómo le quedara.

"Amo este modelo de bikini q solo puedo usar para fotos porque no me sostiene una mierda MUCHAS ME ENTENDERÁN LO SÉ", escribió en su publicación, que se convirtió de inmediato en un éxito.

La fotografía la da la razón a la modelo: la parte superior de la prenda se asemeja a un par de cortinillas de ventana de ómnibus, capaces de descorrerse con la menor brisa.