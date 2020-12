Nati Jota repudiada por tweets racistas: "A los negros no hay que tomarlos en serio"

Pantallazo

Últimamente los influencers no tienen respiro por parte de los usuarios de Twitter.

Esta vez, fue el turno de Nati Jota que quedó "cancelada" luego de que se viralizaran tweets discriminatorios.

"RT si sos negro o normal", "Tengo followers negros y no los bloqueo", "Ahora que aumentó la yerba, los pobres van a tener todavía más hijos".

A raíz de esto, los usuarios no dudaron en repudiarla y criticarla duramente por sus dichos.

Como respuesta, la periodista argentina no se quedó callada en las redes.

"Amancí como el culo porque de repente me están matando por tuits míos viejos. Cuando arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era un humor negro que no es soporable hoy en día, no digo que en ese momento no. Y yo quería sumar seguidores, me divertía y entré en esa. Hacía chistes, que no sé si se pueden llamar chistes, con humor negro. Siempre supe que andaban por ahí y hoy en día me averguenzo", comienza.

"Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme porque en 2010 tenía 15 años, podía ser un poco imbécil a esa edad. En ese momento había un montón de cosas permitidas culturalmente que por suerte ya no lo están", sostiene.

"Se está normalizando y no da... Si cambiamos mucho de lo que pensábamos de cuatro años para acá. ¿10 años? Yo tenía 15, era una estúpida. La sociedad era estúpida. Quizás era socialmente aceptado hacer esos chistes. Yo estaba en el colegio, supongo que se decían esas cosas. Celebro que hoy no sea así, que hoy sea digno de cancelar con el dedo. Pero fue hace 10 años...", cierra.

"Nati Jota":

Por quienes comparten tweets que publicó pic.twitter.com/VO2XVTmW4n — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 1, 2020