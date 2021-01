Nati Jota mostró sus estrías y arremetió contra quienes la criticaron

Pantallazo

"Bendigo hoy que me chupe un huevo", escribió sobre su antigua obsesión por tapar las estrías.

La conductora argentina de TV (e influencer) Nati Jota, que se hiciera conocida en el programa ESPN Redes, se realizó a fines del 2018 una reducción de busto.

Este fin de semana, de vacaciones en Pinamar, publicó una historia de Instagram en la que mostraba algunas estrías en los pechos. A raíz de algunos comentarios recibidos, decidió "escrachar" a quienes le hicieron comentarios hirientes.

"Muchas estrías en las tetas", le escribió un seguidor, por lo que la conductora decidió publicar tanto su foto como el comentario.

"Toda mi adolescencia usando bikinis raras para taparme las estrías, bendigo hoy que me chupe un huevo", escribió.

"Me acuerdo que era horrible sentir que todos me iban a mirar las estrías; pero llegó un momento donde mi di cuenta de que todas las mujeres tenemos, y que no hay por qué ocultar nuestro cuerpo", escribió luego.

Luego aprovechó para aconsejar a algunas de sus seguidoras: "Chicas: que les chupe un huevo porfa. Los giles así hoy sirven para darnos cuenta de que lo que antes nos dolía, ahora nos resbala".

Sin embargo, la escritora Rosario González le recordó a Nati Jota que ella también solía hacer algunas publicaciones que llevaban a avergonzarse del cuerpo, como cuando escribió: "Cuando estás gorda, en lugar de ropa te compras accesorios"

