Nati Jota escracha usuario que le envió audio desubicado: “El nivel de machito inmundo"

Cansada del ciberacoso y de que las mujeres sean consideras objetos, Nati Jota escracha a un usuario que le envía un audio desubicado y lo ubica con una fuerte reflexión.

"Gracias puta, putita. Me ahorco el ganso viendo la foto tuya, hija de puta", dice el usuario a Nati.

"¿Sabés por qué subo esto? Porque es horrible e incómodo. ¿Sabés por qué es incómodo? Porque es demasiado real", comienza la periodista.

"Esta es solo una expresión de una manera de vernos y creer que pueden dirigirse a nosotras. Es un modo de exteriorizar una concepción que tienen nuestra, de lo que somos, de lo que merecemos. Impresiona porque no son palabras, es un audio, tiene un tono de voz que evidencia aún más la impunidad de hablarnos así. El grado de violencia, enojo y odio hacia nosotras. Conmigo... ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hicimos?", agrega la twittera.

"Me da pena y bronca. Este pibe no es UNO, hay muchos. La sociedad está enferma. Espero que con este debate pueda curar aunque sea a un par más... Ojalá escuchando esto se despierte otro. ¿Entendés por qué no hay que ser un machirulo?", sostiene la influencer.

"Esta misma manera de vernos es la que tienen los que nos violan y nos matan. Listo, te libero, seguro que te queda retumbando. Como nosotras, las que seguimos. Y como cada nombre de la que ya no está", concluye Jota.

Qué sereno irme a dormir así. Y no sé por qué le cuido la identidad. El nivel de machito inmundo por favor.