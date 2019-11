Natalie Pérez evalúa la posibilidad de congelar óvulos: “no está mal guardar”

Pantallazo

La tecnología avanza y nos permite hacer cosas que antes no podíamos. Así lo ve la actriz Natalie Pérez, quien está recién separada y a punto de cumplir 33, pero tiene gran deseo de ser mamá.

"Por suerte la tecnología nos acompaña, podemos congelar óvulos y todas esas cosas", contó en una entrevista con Teleshow.

"Yoy a cumplir 33 años y creo que estaría bueno, porque si quiero tener hijos, por ahí puedo... no sé... pienso: ¿viste que uno hace cálculos con esas cosas? Decís: ‘Bueno, dos años, pero si quiero tener uno cuando tenga 40 ya no puedo'. Entonces, no está mal guardar", agregó.