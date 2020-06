Natalia Oreiro sobre la rara conducta de su hijo: “Lo encontré mirando por la cerradura”

Pantallazo

En una entrevista para el programa de Vivo para vos, conducido por Carolina Papaleo y Julián Weich, Natalia Oreiro detalla cómo es su cuarentana en familia en Argentina.

"Estoy viviéndola con mucha paciencia, portándome bien, conteniendo a mi familia, a mi hijo, que tiene 8 años. También con alegría, dentro de lo que se puede. Manteniendo bien arriba la energía. No dejando entrara el miedo. Informándome, pero no sobreinformándome, porque la pandemia es algo peligroso, pero la sobreinformación y el miedo no creo que sean algo bueno", comienza la actriz uruguaya.

"Te agarra angustia, incertidumbre, hay mucha información dando vueltas... En mi caso me da miedo por mis padres, que son mayores de 70 y viven en Uruguay. Ellos se están cuidando. Pero también (me preocupa) lo que uno le transmite a los niños y niñas. Yo tengo un hijo de 8 años, él está informado de lo que está pasando y no está yendo a la escuela", cierra la ídola rioplatense.