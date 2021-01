Natalia Oreiro en Masterchef Calebrity: “no cocino carne porque me da impresión”

Pantallazo

Natalia Oreiro participó en Argentina del programa Masterchef Celebrity como invitada de lujo. En el inicio de una nueva final, antes de que los participantes se pusieran a cocinar, la actriz habló sobre sus propios hábitos alimenticios.

"Yo soy ovo lacto vegetariana desde hace 25 o 26 años. En casa, generalmente, se hacen dos platos. Mi hijo sí come carne y pescado. Yo no y no se lo cocino, porque me da impresión, pero lo respeto. Sentir que estoy comiendo un animal, energéticamente no me hace bien. Pero a mi hijo le encantan las milanesas y yo respeto lo que él quiere comer", dijo la artista, para luego presentar el contenido de su heladera: llevó cosas que ella utiliza a en su cocina y propuso a los concursantes hacer un plato que la sorprendiera.

"Me da cosa, les voy a decir que todo está buenísimo. No sirvo para jurado. Les deseo todo lo mejor. Me hacen una viandita y me lo llevo para casa", dijo Natalia, quien declinó probar los platos. Además, se fue antes de que el jurado se pronunciara sobre el trabajo de los participantes, Claudia Villafañe, Analía Franchín, El Polaco y Sofía Pachano.