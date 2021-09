Natalia Oreiro, con proyectos en dos orillas: “Me redescubrí en mi país”

Pantallazo

Por Lorena Zeballos

laslecturasdelo

Que no te engañe el cartel con Diego Peretti vestido de Papá Noel y una niña risueña y dulce mirando al infinito esperando que se cumplan todos sus deseos. Esta no es una comedia familiar navideña y de eso te das cuenta en los primeros diez minutos de la película.

La noche mágica es el debut de Gastón Portal como director. El reconocido productor estuvo más de una década con un guion arriesgado que merecía la pena llevarse a la gran pantalla con todo.

La película muestra a un ladrón (Diego Peretti) a punto de entrar a un lujoso apartamento en el que una mujer (Natalia Oreiro) está despachando por el balcón a su amante (Pablo Rago) antes de que entre a casa su marido (Esteban Bigliardi). Tras una secuencia de sucesos imprevistos, el ladrón da con el paradero de la hija del matrimonio, una niña que lo confunde con Papá Noel y le entrega su lista de deseos. Este deja de lado su misión inicial para cumplir la inquietante lista de peticiones de la pequeña.

A través de la conexión con el productor Axel Kuschevatzky, Portal hizo llegar el libreto a Natalia Oreiro y ella le dio la mano.

“Cuando un director quiere hacer su primera película trabaja mucho hasta poder hacerla porque cuesta más que confíen en él. Generalmente los directores, si tienen éxito más, la segunda película la hacen en y un tiempo más rápido. Me gusta hacer películas de autores, también me gusta hacer comedias. Esta película más allá de ser de autor tiene una producción mainstream, con Diego Peretti protagonizando, Pablo Rago, Esteban Bigliardi y la niña que se come la película. Ves el tráiler y el afiche y te imaginás que es una comedia que sucede en navidad y la verdad es que, si bien tiene muchísimo humor, te diría que tiene un poco de thriller psicológico”, nos contó Natalia Oreiro en una charla que pudimos tener antes del estreno de la película.

Con su característica sonrisa, pero sin ser condescendiente, la actriz confesó que esta película la sacó de su zona de confort: “Fue uno de los rodajes más complejos de mi carrera porque estaba muy pendiente de que el director me contara un poco más y la manera que tiene Gastón de dirigir es muy caótica y no lo digo en sentido negativo, lo adoro”, detalló.

La llegada de Diego Peretti al proyecto se dio a través de ella, que hoy se siente tranquila al saber que su colega y amigo ama el resultado. “Peretti está en la película porque yo lo llamé porque somos muy amigos, le mandé el guion y le pareció genial. Diego me llama todo el tiempo y me dice ‘Es la mejor película que hice en mi vida’. A mí me costaba porque soy de la escuela de mucha charla, mucha investigación, ensayo… Pero a Gastón le gusta tenerte ahí sin mucha información. Igualmente, yo trabajo con una coach para trabajar mucho la mirada del director”, detalló sobre el proceso creativo.

Proceso que fue intenso pero claro. “Hubo muchos pedidos de producción a los que el director no accedió. Cuando las películas alcanzan un tamaño determinado las decisiones las termina tomando la producción y en este caso Gastón se puso muy firme en relación a la peli que quería contar, porque es la película que leímos los actores. No cambiamos guion, cambiamos sí la puesta. Una escena la podíamos hacer en cinco días, y eso es duro, por la continuidad dramática”, resaltó.

En La noche mágica Natalia encarna a Kira, una mujer enigmática que engaña a su marido con uno de sus mejores amigos. En la mirada refleja soledad, frustración y cierto sentido de culpa.

“Lo que puedo decir es que el personaje de Kira, si bien es una víctima del machismo y la violencia de su marido, también tiene algo de victimaria porque ha mirado para otro lado y es una mujer muy cómoda, que esconde bajo la alfombra los pequeños problemas que en realidad son un gran drama”, cuenta Oreiro.

Es difícil llegar a este punto, decir “Ojo que no es una comedia romántica de navidad” y no soltar sin querer algún spoiler. Pero lo vamos a intentar: la niña se roba toda la atención que, a priori, no tiene de sus papás. Materializar a la madre de esta niña no fue una tarea sencilla.

“A partir de que fui madre me convertí en una persona altamente sensible con cualquier temática infantil, y como embajadora de Unicef me cuesta mucho esa temática, pero creo que ya puedo distanciarme entre la ficción y la realidad. Pero me acuerdo que cuando mi hijo tenía tres meses yo filmé Wakolda, una película donde yo estaba embarazada y donde tengo mellizos, con el experimento de Mengele conmigo y mis bebés. Ahí fue muy duro, en pleno puerperio… Acá no me detengo tanto en lo que le pasa a la niña sino en el cuadro completo de lo que le pasa a la familia”, manifestó la actriz.

Más allá de La noche mágica, que se estrena en cines este 16 de setiembre, la actriz viene de un año y medio a pura emoción: se cancelaron algunos proyectos que dieron paso a otros igual o más excitantes.

“Yo tenía un año programado para cine y música y en el medio apareció una oportunidad para hacer en mi país lo primero que dije fue “No soy conductora”, pero cuando me mostraron el formato y ver lo que querían hacer me di cuenta de que yo fui una chiquilina que soñaba con hacer lo que quería. Mi hijo me acompañó, fue un reencuentro, nunca había estado tanto tiempo en Uruguay desde que me fui a Buenos Ares. Fue muy bueno a nivel personal, me redescubrí en mi país”, contó Natalia sobre su llegada a la conducción de GOT Talent Uruguay.

Además, se encuentra preparando la serie biográfica de Eva Duarte de Perón para la plataforma Star+, un papel en el que ha “dado todo”.

“Cuando uno hace personajes históricos, me pasó con Gilda también, el nivel de compromiso es mayor y también quiere ser muy honesto con la interpretación. Con Evita además estaba interpretando a la figura pública-política más grande que tiene la Argentina; una uruguaya, diez años mayor de lo que ella era cuando falleció... Pero quedé por casting, somos las dos taurinas y la amo… Dejé el cuerpo, la vida”, adelantó.

Además, la veremos en otra serie sobre el atentado de la AMIA y antes de fin de año filmará una comedia romántica con la dirección de Fernán Mirás. “Rechacé varios papeles dramáticos, necesito una comedia romántica, ¡por favor!”, cerró la actriz entre risas.

