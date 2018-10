Narda Lepes criticada por “normalizar el maltrato” en su paso por MasterChef Uruguay

El programa de esta semana de MasterChef Profesionales Uruguay no fue uno más. A la prueba de eliminación pasaron cinco concursantes -Mariana, Maira, Camila, Carlos y Marcelo- y por primera vez tocó hacer una prueba de servicio, a saber, trabajar en equipo como si estuvieran en un restaurante.

La noticia "feliz" era que la chef Narda Lepes sería su jefa de cocina. Pero la felicidad fue cayendo con el paso de los minutos al ver el grado de exigencia que pedía la profesional. Aunque ella lo advirtió al comenzar la prueba: hay dos Nardas, y durante el servicio es conocida por su "trato osco".

Durante toda la prueba la chef profirió insultos y gritos, en especial a Mariana, que tuvo un desempeño regular (lo que la llevó a quedar eliminada al final del programa).

Al finalizar el servicio, Lepes aclaró que "hacer platos de esta manera no es fácil, para nada", pero que estaba justificado: "La gente comió rico, pero tenemos que hablar de lo que pasó antes y durante. El resultado final estuvo ok, pero podría haber sido mucho mejor. Está bueno que la gente en la casa sepa que te podés enojar y a los dos minutos seguís trabajando con el que tenés al lado, y que hay problemas pero que se solucionan. Pero hay cosas que hay que mejorar".

En las redes sociales los espectadores criticaron la actitud de la chef, entre ellos la ex concursante del programa, Gianina Iglesias, quien lamentó el grado de violencia.

El bullying a Mariana fue mortal. lamento, no era necesario. https://t.co/rcA0cRj3OP

No estoy de acuerdo con que "está todo bien con los gritos, salimos de acá y somos todos amigos".



No es una buena forma de enseñar y no está bueno normalizar el maltrato. #MasterChefUy