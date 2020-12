Pantallazo

La mediática lanzó un fuerte mensaje contra el ex futbolista destacando que Sofía Bonelli no lo está "cuidando bien".

Cada vez más polémica que nunca, Mariana Nannis recarga las balas y apunta contra Claudio Paul Caniggia y Sofía Beonelli.

Con la cancón de "Estoy saliendo con un chabón de fondo", la mediática escribió en la story: "Estás muy gordo, parecés una ballena. Si te ve Greenpeace te protege, das pena. Parece que no te cuidan, pero no me apena. Jodete por andar con el trolo del Faena".