Nannis asegura que la novia de Caniggia es trans: "Se cambio de sexo, se la cortó"

Pantallazo

Mariana Nannis contraataca nuevamente contra Claudio Paul Caniggia y Sofía Bonelli.

A través de sus historias de Instagram, la mediática lanzó que la novia de su ex marido era trans:"Lo que te voy a decir te va a alterar... y no creo que lo puedas superar... todas tus cirugíaas no se pueden enumerar... pero lamento que la nuez no te la puedas operar!!! Larga el Photoshop y los filtros!!!"

Más adelante, en "LAM" Ángel De Brito leyó un mensaje que le enviíó Nannis: "Mirá, se le ve la nuez. A mí me dijeron que en el 2013 se operó en Chile, cambio de sexo. Se la cortó. Por algo Ruggeri la llama La Cacho, eso se sabe en el ambiente".