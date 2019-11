Pantallazo

Nannis amplía acusaciones contra su ex: “Como yo no quería tener sexo, me pegaba”

Mariana Nannis sigue contando los tormentosos episodios que tuvo que vivir con su marido, Claudio Caniggia, durante más de 30 años de matrimonio.

Este martes llegó a Argentina y las cámaras de Involucrados fueron a recibirla para ver cómo sigue el proceso. "Eran las 4:30 de la mañana y (como) yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después, se acostaba conmigo", contó Nannis.

"Cuando te pegan y te hacen todas las cosas que me hizo mi marido, todos los abusos que hizo mi marido de mí, no quedás bien. Te cuesta estar con alguien, no podés", agregó.

Además, disparó contra el actual presidente, Mauricio Macri, y contra el titular de Boca, Daniel Angelici.

"Cuando yo decía, llorando: ‘Me quiero ir, me voy a ir a Marbella', él me pegaba y me decía: ‘Si te querés ir a Marbella, no te preocupes que yo te voy a mandar a matar. Yo soy amigo de Angelici, yo soy amigo de Macri, yo soy amigo de todos...'. Entonces a mí me cagaban a palos y no podía hacer la denuncia ni en Argentina ni en ningún lado", dijo angustiada.